خلافات تؤجل المصالحة في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فشلت جولة التفاوض التي كانت مقررة الليلة الماضية بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في الانعقاد مجددا بناء على طلب من قوى «الحرية والتغيير».

ووفقا لموقع «سودان تريبيون» فقد طلبت قوى إعلان «الحرية والتغيير» من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت منتظرة أمس لـ48 ساعة، ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق.

وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا مطولا ضم مكونات التحالف لحسم موقفها من الوثيقة الدستورية، ومن المتوقع أن تكون الكتل المكونة للائتلاف العريض قد دفعت خلال هذا الاجتماع بملاحظاتها حيال المسودات على الوثيقة قبل أن تخرج بموقف موحد يسلم للوساطة.