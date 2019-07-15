القبض على عالم روسي لاتهامه بالخيانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

قبض على عالم روسي أمس متهم بالخيانة إثر تحذيره من أن الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالطاقة النووية تمثل خطرا في الفضاء.

وقضت محكمة موسكو بوضع سيرجي ميشيرياكوف قيد الإقامة الجبرية في منزله لاتهامه بالخيانة، وعقوبتها السجن لمدة 20 عاما، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

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وعمل ميشيرياكوف مع وكالة تابعة لوكالة الفضاء الروسية والمعهد المركزي للأبحاث. ولم يكشف عن تفاصيل القضية.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأنه جرى إلقاء القبض على اثنين من زملاء ميشيرياكوف في المعهد وهما رئيس المعهد رومان كوفاليف وفيكتور كودريافتسيف، 75 عاما.

وقالت تاس إنه جرى إلقاء القبض على كودريافتسيف منذ يوليو 2018، لاتهامه بتمرير معلومات سرية لمنظمة علمية بلجيكية، تتعاون مع المعهد وفقا لاتفاق حكومي.