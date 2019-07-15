4 أطفال يهربون بسيارة مسروقة مسافة 1000 كلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت الشرطة الأسترالية 4 أطفال، بينهم فتاة عمرها 10 أعوام، انطلقوا في رحلة لمسافة 1000 كلم في سيارة مسروقة بداخلها أموال وسنانير للصيد، يملكها والد أحدهم، بناء على خطة مدروسة للفرار من المنزل في روكهامبتون وسط ولاية كوينزلاند.
وأوضحت الشرطة أنه جرى القبض على الأطفال الأربعة: الفتاة وصبي عمره 14 عاما واثنان آخران عمر كل منهما 13 عاما، في جرافتون بولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، على بعد 1000 كلم جنوب نقطة انطلاقهم أمس الأول.
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