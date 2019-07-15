مشكلة فنية تؤجل ثاني مهمة هندية للقمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وكالة الفضاء الهندية عن تأجيل إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر بسبب مشكلة فنية رصدت قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر، إنه جرى رصد مشكلة فنية في نظام إطلاق المركبة «وكإجراء وقائي تأجل إطلاق تشاندريان 2».

وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت جرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي، في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.