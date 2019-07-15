17 قتيلا ومفقودا في العواصف الممطرة بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسببت العواصف الممطرة في الصين في قتل وفقد 17 شخصا على الأقل، وإجلاء الآلاف من المواطنين الصينيين، كما أدت إلى حدوث فيضانات وانهيار منازل وسط وشرقي البلاد.

وأوضح مصدر رسمي صيني أنه قتل أو فقد 17 شخصا على الأقل بسبب الفيضانات في مقاطعة هونان، وأجبر نحو 470 ألف شخص على الانتقال، و179 ألفا في حاجة عاجلة للمساعدات.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني التحذير من العواصف الممطرة، وتوقع هطول أمطار غزيرة في مقاطعات تشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقوانغدونغ ويوننان وسيتشوان، وكذلك منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة التبت ذاتية الحكم.