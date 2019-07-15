نائب أمير مكة يثمن جهود رجال الأمن في حفظ مقدرات الوطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة، مثمنا جهود رجال الأمن الهادفة للمحافظة على الأمن ومقدرات الوطن وساكنيه، فيما أكد قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة حرصهم على العمل لخدمة الدين والوطن.

كما تسلم الأمير بدر بن سلطان، لدى استقباله مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش، التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير وخطط مستقبلية، إضافة إلى برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، والأنشطة الثقافية، والرياضية التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء.