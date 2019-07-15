الفيصل يكرم منقذي أطفال احترقت شقتهم بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، شابين أنقذا أطفالا من حريق شب في شقتهم بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدم خالد الفيصل شكره للشابين على عملهما البطولي، مؤكدا أن ذلك العمل غير مستغرب على الشباب السعودي، فيما عبر الشابان عن شكرهما وتقديرهما له على هذا التكريم.

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وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مطلع الأسبوع الحالي مقطع فيديو لشباب استطاعوا إنقاذ ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة، جراء اندلاع حريق بشقتهم في مدينة مكة المكرمة.

من جهة أخرى استقبل الأمير خالد الفيصل مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة، مقدما شكره وتقديره لكافة رجال الأمن في المنطقة نظير الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن، مؤكدا أن رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضربا للمثل.

من جانبهم عبر قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعته الدائمة، مؤكدين حرصهم على العمل بما يحقق التطلعات.