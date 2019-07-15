خادم الحرمين يستقبل رؤساء وزراء لبنان الأسبقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، وتأكيد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بخاري.