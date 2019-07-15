أمين العاصمة المقدسة يتفقد المراكز البلدية بالمشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، واطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وشملت الجولة مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عدد من المسؤولين، للوقوف على مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة البالغ عددها 28 مركزا والتأكد من جاهزيتها، موجها بضرورة معالجة الملاحظات التي رصدت خلال موسم الحج العام الماضي، والتنسيق في رفع مخلفات مخيمات حجاج الداخل والاهتمام بدورات المياه والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، ومعالجة مخلفات الذبائح والإصحاح البيئي قبل بدء الموسم والعمل على تسهيل الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الحلاقين وغيرها من المرافق المهمة، كما وجه بصيانة ضواغط النظافة.

وفي نهاية الجولة أثنى القويحص على التجهيزات المبكرة للإدارات في المشاعر وعلى عدد من المشروعات الجديدة القائمة، والتي تصب في خدمة الحجاج وتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما وجه المسؤولين بالأمانة خلال الجولة بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأعلى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوها بالدعم غير المحدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية.