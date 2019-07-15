شراكة تجمع أفريقيا غير العربية والنور التخصصي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث النائب الثاني لمؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية المطوف طارق علوي، مع رئيس مكتب المشاركة المجتمعية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة عبدالرحمن الزهراني ومساعده محمد المنعمي، في اجتماع عقد أمس بمقر المؤسسة بحضور المطوفة سحر بنقش عضو مجلس الإدارة، سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والمستشفى وتعزيز دورهما في تفعيل المسؤولية المجتمعية لخدمة ضيوف الرحمن ومساهمة المؤسسة بدعم البرامج والأنشطة التي تعدها المستشفى خلال موسم حج هذا العام.

ورحب علوي، بالتعاون بين الجانبين، مؤكدا أن المؤسسة وبتوجيه ودعم من رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي لبني، تعمل مع الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وبناء شراكات فاعلة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

من جهته ثمن رئيس مكتب المشاركة المجتمعية بمستشفى النور التخصصي، دور المؤسسة وإسهاماتها في الأعمال المجتمعية التي تخدم ضيوف الرحمن.