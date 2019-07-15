إغلاق مسلخ الكعكية.. و6 شروط للسماح بالذبح في المطابخ الأهلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة صالة الذبح المخصصة للأهالي بمسلخ الكعكية بمكة اعتبارا من أمس، بعد أن هيأت مسلخي العكيشية والمعيصم، وقامت بتطويرهما ورفع كفاءة العمل بهما استعدادا لموسم الحج، حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 59504 رؤوس في اليوم.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أنه سيتم السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق رغبة في التخفيف على المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح أضاحيهم.
الاشتراطات الصحية للترخيص للمطابخ الأهلية بالذبح:
- أخذ التعهد اللازم على صاحب المطبخ بعدم الذبح حال انتهاء فترة السماح.
- أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول
- توفر طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح
- تهيئة مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها
- توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عملية الذبح والسلخ
- تهيئة شبكة التصريف للتخلص من المخلفات السائلة
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