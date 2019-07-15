25 جهة حكومية تناقش خطط تشغيل منشأة الجمرات وقطار المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، عقدت هيئة تطوير المنطقة حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة لموسم حج العام الحالي، بمشاركة 25 جهة حكومية قدمت خلالها 10 أوراق عمل.

واستعرضت إدارة المشروعات بالهيئة في بداية حلقة النقاش المشروعات الجديدة التي تنفذها في المشاعر المقدسة، والإحصاءات ونسب الإنجاز لكل مشروع، علاوة على الخطة التشغيلية للهيئة الخاصة بقطار المشاعر الذي سيجري تشغيله هذا العام عبر مشغل وطني «شركة سار».

وتناولت الهيئة ورقة عمل مسارات الحشود بمشعر منى، والخطط المنسقة مع الجهات الحكومية والأمنية التي ستطبق حج هذا العام، وكذلك التجارب الميدانية التي تسبق توافد الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة.

من جانبها قدمت وزارة الحج والعمرة ورقة عمل عن رؤية الوزارة في التفويج والخطط الميدانية التي تنفذها كوادرها البشرية بالتنسيق مع بعثات الحج لإنجاح الخطة، بينما قدمت قوة أمن المنشآت خطتها التي ستنفذها حول إدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة، وقدمت قوة الطوارئ خطتها لتشغيل منشأة الجمرات والاحترازات الأمنية المتخذة في هذا الجانب.

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كما قدم الأمن العام الخطة التشغيلية لحج هذا العام والاستعدادات البشرية لتطبيقها، فيما تناولت مديرية الدفاع المدني خطتها في الحج، والاستعدادات والتجهيزات الآلية والبشرية للتدخل في حال وقوع أية أخطار. وعرضت إمارة المنطقة ورقة حول مرئيات وملاحظات الهيئة العليا لمراقبة الحجاج، وأبرز الإحصاءات والنسب في هذا الشأن، وسردت أمانة العاصمة المقدسة سعيها حول تنفيذ خطتها التشغيلية.

قطار المشاعر

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