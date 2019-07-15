بعد تعثر 8 سنوات.. كوبري ثمالة الطائف جاهز نهاية ذي القعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

يترقب أهالي قرى جنوب الطائف الانتهاء من مشروع كوبري ثمالة الواقع على طريق الطائف - الباحة، المتعثر منذ ثمانية أعوام، والذي يتوقع الانتهاء منه في نهاية الشهر الحالي.

وكان مدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد العتيبي تفقد الموقع قبل أيام عدة، وشدد خلال زيارته على رفع وتيرة العمل وسرعة فتح التقاطع في أسرع وقت.

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وقال العتيبي لـ»مكة» إنه جرى الانتهاء من تركيب كامل القيردرات وصب الدايفرمات وجار العمل على صب أرضية الجسر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الأعمال كافة وفتح الطريق للحركة بنهاية ذي القعدة الحالي.

يذكر أن الأهالي طالبوا فرع وزارة النقل بالطائف بإنهاء المشروع في أسرع وقت، بعد توقف العمل في الجسر لسنوات بسبب تأخر الشركة المنفذة، وذكروا أنهم تضرروا من توقف العمل في الجسر لسنوات بعد أن تسلمت في السابق إحدى الشركات المشروع مما نتج عنه تعثر المشروع لسنوات عدة.

ويخدم المشروع الكثير من أهالي قرى جنوب الطائف والمسافرين والزوار على طريق الطائف - الباحة، ويقلل من نسبة الحوادث على تقاطع ثمالة.