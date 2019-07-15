دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تنفيذ القتل تعزيرًا في مهرب «الميثامفيتامين» بجدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقليًّا، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «مزمل شاه قلندر شاه» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر والميثامفيتامين المؤثرة عقليًّا، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأضاف البيان أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيِّدَ من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «مزمل شاه قلندر شاه» اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كلَّ مَنْ يُقْدِمُ على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.