قاتل مدرب اللياقة هدد الحضور بسكين بعد جريمته

أكد بيان لشرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض على مواطن في العقد الثالث، لارتكابه جريمة قتل بحق مقيم في حي السويدي، خلال عمله في أحد المراكز الرياضية

وأكدت الشرطة حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، على حد سواء، واتخاذها الإجراءات الحازمة ضد كل من يخالف ذلك.

وكان أحد الأشخاص قد اقتحم أحد الأندية الرياضية جنوب غرب الرياض، مساء الأحد، وسدد طعنة بسكين تسببت في مقتل المدرب.

وكشف لـ«دوت الخليج» شاهد عيان، أحد المتدربين في النادي، تفاصيل الحادث قائلا «كنا بالنادي وتحديدا في وقت العصر، وفجأة سمعنا صوت صراخ، فتوجّه كل من في النادي إلى مكان الصوت، وإذا بالقاتل يخرج علينا ومعه سكين، ويصرخ مهددا الجميع بعدم الاقتراب منه حتى خرج من الصالة».

وأكد أن الجهات الأمنية حضرت في وقت قياسي، وبدأت إجراءاتها وسماع الأقوال، والرجوع إلى الكاميرات، إذ تبين أنه أحد أعضاء النادي المشتركين، وبعد ذلك تحفظت الجهات الأمنية على مسرح الجريمة، وإغلاق النادي والتحقيق في الملابسات.

وأضاف شاهد عيان آخر، أن الطعنة كانت قوية، وتوفي المدرب متأثرا فيها بعد نقله إلى المستشفى، وأكد أن المدرب معروف بأخلاقه واحترامه وتعاونه مع الجميع.