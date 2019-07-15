السعودية اليوم / السلطات الليبية تلقي القبض على 55 مهاجراً غير شرعي بطبرق شرقاً



طرابلس 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

ألقت السلطات الأمنية القبض على 55 مهاجراً غير شرعي بعد أن داهمت وكراً لأحد مهربي وتجار البشر شرق ليبيا.

وقال رئيس قسم التحريات والقبض بجهاز الأمن الداخلي طبرق، النقيب أشرف هارون، إن قوة تابعة للجهاز داهمت وكراً لأحد مهربي وتجار البشر في المدينة، وتمكنت من إلقاء القبض على 55 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية كانوا بداخله.

وأوضح هارون في تصريح له اليوم، إن مداهمة الوكر جرت بعد تشكيل قوة أمنية فور ورود بلاغ إلى جهاز الأمن الداخلي في طبرق يفيد بوجود وكر في المدينة لأحد تجار البشر يتواجد به عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية.

وأكد هارون مداهمة الوكر والقبض على تجار البشر والمهاجرين الذين كانوا بداخله من الجنسية المصرية، البالغ عددهم 55 مهاجرًا، مشيرًا إلى حدوث مقاومة من قبل المتهمين وتم ضبط المتهم الأول بعد مقاومته بالسلاح الخفيف، فيما تمكن اثنان آخران من الهروب وجارٍ البحث عنهما.

وألقت الكتيبة 106 التابعة لرئاسة الأركان بالقيادة العامة، المتمركزة في مدينة طبرق مطلع الأسبوع الجاري، على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية بالقرب من منطقتي العزيات والمخيلي 160 كلم جنوب غرب مدينة طبرق.

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19:54ت م

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