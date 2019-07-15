السعودية اليوم / 92 لاجئاً فلسطينيا أعدموا ميدانياً منذ انفجار الصراع في سوريا



بيروت 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن 92 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ انفجار الصراع في سوريا.

وأوضحت مجموعة العمل في بيان اليوم، أن من بين من أعدموا 17 مجنداً من ‏جيش التحرير الفلسطيني تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيم النيرب بريف حلب شمال سوريا.

وأكدت مجموعة العمل التي تتخذ من بيروت مقرا لها ، أن الضحايا الذين أعدموا 19 لاجئاً في مخيم درعا، و18 في حلب، فيما أعدم 18 لاجئاً في مخيم اليرموك، و8 آخرين في حي التضامن بريف دمشق، 5 لاجئين في مخيم الحسينية، ولاجئان في السيدة زينب، وآخر في مخيم العائدين حماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح.

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19:51ت م

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