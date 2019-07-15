السعودية اليوم / الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية بمحافظة صعـدة



صعـدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

حققت قوات الجيش الوطني اليمني أمس تقدماً جديداً في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" الرسمي التابع لوزارة الدفاع اليمني إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

ونجحت قوات الجيش الوطني اليمني في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب "مكحلات" وتبة "راكان" وجبل "نواف" الإستراتيجي في اتجاه وادي "الاشر" بالمحافظة.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.

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19:36ت م

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