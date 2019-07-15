السعودية اليوم / بحث آليات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة



الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

‏‎اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع وفد من السفارة البريطانية لدى المملكة العربية

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات تنفيذ ما جرى الاتفاق علية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة.

‏وأوضح الدكتور العويشق أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون المستمر بين منظومة مجلس التعاون والمملكة المتحدة في دورها للتصدي للتطرف، والفعاليات الجاري العمل على عقدها في ذلك الإطار.

// انتهى //

19:13ت م

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الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس‏‎اجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع وفد من السفارة البريطانية لدى المملكة العربية السعودية وجرى خلال الاجتماع بحث آليات تنفيذ ما جرى الاتفاق علية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون و المملكة المتحدة.‏وأوضح الدكتور العويشق أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون المستمر بين منظومة مجلس التعاون والمملكة المتحدة في دورها للتصدي للتطرف، والفعاليات الجاري العمل على عقدها في ذلك الإطار.// انتهى //19:13ت م0176

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