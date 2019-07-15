السعودية اليوم / مقتل وجرح 5 أشخاص اثر انفجار دراجة نارية مفخخه شمال بغداد



بغداد 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح اثر انفجار دراجة نارية محورة مفخخة شمال بغداد اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن الدراجة النارية "المحورة على شكل عربة صغيرة" انفجرت عندما كانت تسير في منطقة سبع البور شمال بغداد, ما أدى إلى سقوط قتيل واحد وأربعة جرحى وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

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19:04ت م

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