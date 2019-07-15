54453 حاجًا وحاجة يصلون جدة والمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

وجد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر المطارات الدولية في دول مبادرة طريق مكة باكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا الترحيب الحار من مستقبليهم في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وبلغ تعدادهم وفق إحصائية المديرية العامة للجوازات خلال الفترة من 1 – 11 ذي القعدة الجاري 54453 حاجًا وحاجة عبر 135 رحلة جوية.

ووصل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 20261 حاجًا وحاجة عبر 50 رحلة جوية، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 34192 حاجًا وحاجة عبر 85 رحلة جوية.

وما أن يحل الحجاج أرض المطارين إلا ويجدوا أنفسهم بين نداءات الترحيب التي تمتد إلى تقديم القهوة العربية، والتمر الفاخر، وماء زمزم، والورود قبيل صعودهم الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إسكانهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

Advertisements

وأشاد حجاج مبادرة طريق مكة بدور المبادرة في اختصار الوقت والجهد المبذول والتيسير عليهم، وهي من الخطوات العملية التي لاقت الترحيب بها في دول المبادرة، معبرين عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين لنسكهم من خلال تسخير كافة الإمكانيات وتجنيد جل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة والعودة لأوطانهم سالمين.

ويعد تدشين مبادرة طريق مكة لهذا العام 1440هـ إنجازًا كبيرًا في منظومة الخدمات المقدمة ضيوف الرحمن التي تدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار.

ووصف الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة جهود العاملين فيها بالممتازة والمتميزة، مبينين أنهم يقدمون أفضل ما عندهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة والجهات العاملة في الدول المستفيدة من المبادرة لإنجاح سير عملها وهو ما تحقق بفضل الله تعالى.

يذكر أن مبادرة طريق مكة تشهد مشاركة فِرق من وزارات الداخلية، الخارجية، الحج والعمرة، الصحة، الجوازات، الهيئة العامة للطيران المدني، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للجمارك السعودية، شركة علم.