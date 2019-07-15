شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وزراء لبنان: الملك سلمان أكد حرص السعودية على لبنان واستقلاله وسيادته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف رؤساء وزراء لبنان السابقون نجيب ميقاتي، تمّام سلام، وفؤاد السنيورة، تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، وعلى الحفاظ على اتفاق الطائف وصيانته؛ كونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.

Advertisements

وأشار رؤساء الوزراء السابقون إلى تأكيد الملك سلمان على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، وكل ذلك تحت سقف الدستور، واحترام القوانين، والشرعية العربية والدولية، وأن المملكة لن تدخر جهدا من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.

وأوضح رؤساء وزراء لبنان السابقون في بيان مشترك عقب استقبال الملك سلمان لهم اليوم (الاثنين) في جدة -بحسب «سكاي نيوز»- أن خادم الحرمين الشريفين شدد على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية وإقدارها على بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين.

ولفت البيان إلى تعبير الملك سلمان عن سعادته باستقبال الوفد المؤلف من رؤساء الحكومة السابقين والاستماع إليهم في ظل ما يهم لبنان وعلاقاته الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وهو ما أكد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ولبنان وبين الشعبين الشقيقين، والجهود الخيرة التي يبذلها أصحاب الدولة رؤساء الحكومة السابقين إلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري من تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان.