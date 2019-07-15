الغذاء والدواء تنفي ما تم تداوله من إشاعات حول الترامادول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دواء Tramadol (الترامادول) هو مسكن ينتمي إلى مجموعة المواد الأفيونية. ولم يثبت تسببه بفقد الذاكرة أو النسيان، أما بالنسبة للأكتئاب فهو من الأثار الجانبية النادرة الحدوث مع المرضى.

( حسب الدراسات أنها قد تؤثر على 10 من كل 10000 مريض)، وأكثر الآثار الجانبية شيوعاً هي الغثيان والدوار والتعرق والشعور بالإرهاق وقد تختلف الأثار الجانبية في شدتها وطبيعتها على أساس فردي ومدة الأستخدام. والإشاعة المنتشرة عن هذا الدواء فيها من التهويل والمغالطات الكثير.