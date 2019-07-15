السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة نظمت هيئة الترفيه بالشراكة مع العديد من الجهات الأخرى برامجاً لاكتشاف المواهب المحلية وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى إنشاء أكاديميات وإعداد محتوى تدريبي على الإنترنت ودمج الدورات في الجامعات والمدارس، وتدشين برامج لابتعاث الشباب خارجيا لدراسة التخصصات الترفيهية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الترفيه تستعد لتطوير المحتوى المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.