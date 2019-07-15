السعودية اليوم / الجامعة العربية المفتوحة تفتح القبول لطلاب الثانوية العامة الأحد المقبل



الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1440/ 1441هـ بدءاً من يوم الأحد 18/ 11/ 1440هـ ولمدة شهر في كليات دراسات : إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية ( الإنجليزية).

وقال مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الدكتور علي الشهراني: إن الدراسة ستكون في فروع : الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جود التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتسعى ضمن خططها الاستراتيجية للبحث عن فتح مسارات أوسع في جميع التخصصات, لتخدم أهداف الرؤية.

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18:02ت م

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