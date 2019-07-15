السعودية اليوم / الملحق الثقافي بلندن يلتقي وفداً من وزارة الداخلية لدعم الطلبة المبتعثين



لندن 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

التقى الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بوفد من وزارة الداخلية برئاسة مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري اللواء الدكتور إبراهيم محمد العمير والوفد المرافق له.

وتحدث الجانبان عن تعزيز التعاون المشترك في كل ما يتعلق بدعم وتشجيع المبتعثين الدارسين في المملكة المتحدة.

ويأتي الاجتماع ضمن إطار الاجتماعات التي تعقدها الملحقية الثقافية مع الوزارات والجامعات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، التي تأتي حرصاً منها على تطوير اَليات التواصل والتعاون فيما يخدم أبناء الوطن من المبتعثين والمبتعثات من جميع الجهات التي يتلقى منسوبوها الدراسة والتدريب في المملكة المتحدة.

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17:10ت م

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