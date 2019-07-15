السنيورة: لقاء الملك يدعم استقرار لبنان

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن المناقشات التي أجريت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، كانت مهمة في ضوء دعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته.

وأضاف السنيورة في مقابلة مع قناة العربية إنهم بحثوا مع الملك سلمان أهمية استئناف الدعم السعودي للبنان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وصرح ميقاتي في وقت سابق اليوم أن المملكة ستتخذ خطوات نحو لبنان بما ينسجم مع ما يتمناه اللبنانيون المخلصون لبلادهم.

وزفّ ميقاتي بشرى لأهالي لبنان بالقول : “خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمنّاه كل لبناني مخلص”.

وأضاف ميقاتي: “السعودية ستمدّ يد العون للبنان ومجرد الزيارة اليوم ولقاء خادم الحرمين الشريفين أعطانا زخماً بأن المملكة يهمّها لبنان بكل أطيافه”.