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وقت اللياقة تنعى المدرب المغدور يوسف موج
متابعات الخليج 365 - الرياض
نعت شركة “لجام” المالك والمشغل لمركز وقت اللياقة المدرب المغربي يوسف موج الذي قُتل طعناً على يد مواطن سعودي أمس.
وقالت الشركة في بيان لها : ببالغ اﻷسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة “لجام” المالك والمشغل لوقت اللياقة، بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة يوسف موج مدرب الحديد بمركز الدائري الغربي بالرياض (مغربي الجنسية) والذي وافته المنية يوم أمس الأحد.
ويُعد الفقيد مثالاً يحتذى به في الأخلاق العالية والانضباط والأمانة والإخلاص في العمل، كما كان -رحمه الله- محبوباً بين كافة زملائه في العمل، نسأل الله العلى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آهله وذويه الصبر والسلوان.
وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن قتل مقيمًا مغربيًا طعنًا بأحد المراكز الرياضية في حي السويدي.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وفي تمام الساعة (6:38) من مساء الأحد 1440/11/11هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم (مغربي الجنسية/ 29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةٍ بالصدر من سلاح أبيض (سكين).
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