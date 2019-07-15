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نسما تلغي رحلاتها من وإلى الحفر
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
ألغت شركة طيران نسما مؤخرًا رحلاتها من وإلى مطار حفر الباطن بالقيصومة؛ وذلك بعد 15 يوماً من انطلاق أولى رحلاتها من حفر الباطن إلى الدمام.
جاء ذلك في خطاب حصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة منه.
يُذكر أن الشركة لها مساران إلى حفر الباطن وهما الدمام وحائل.
ومن جانب آخر، انطلقت ظهر اليوم الاثنين أولى رحلات طيران ناس من مطار حفر الباطن إلى مطار الملك فهد بالدمام بعد أن دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٤هـ.
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