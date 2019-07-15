كيف يحدث تعامد الشمس فوق الكعبة؟

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشهد المملكة 3 أحداث فلكية يوم غدٍ الثلاثاء 16 يوليو، هي خسوف القمر، وتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة واقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.

وسيبدأ تعامد الشمس فوق الكعبة ظهر يوم الثلاثاء 16 يوليو، حيث تكون الشمس عمودية فوق الكعبة، مُتسببة باختفاء ظل الكعبة المشرفة عن جوانبها الأربعة بشكل كامل.

ويحدث تعامد الشمس فوق الكعبة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، بالإضافة للموقع الجغرافي لمكة المكرمة بين مداري السرطان والجدي ما يجعل الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرفة في كل عام.

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وستصل الشمس نقطة التعامد 90 درجة تقريباً عند الساعة 12:27 وقت أذان الظهر الزوال بالمسجد الحرام، وفي ذلك التوقيت سيختفي ظل الكعبة المشرفة تماماً وظلال الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً.

كما من المقرر أن تشهد المملكة خسوف القمر للمرة الأخيرة في عام 2019، ويمكن مشاهدته في المنطقة العربية وأوروبا وأجزاء من آسيا وأستراليا وإفريقيا وجنوب شرق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وأنتاركتيكا.

وتستغرق جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات 38 دقيقة تقريبًا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعتين و59 دقيقة تقريباً، وهي المدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وسيبدأ خسوف القمر الجزئي الساعة 8:01:43 بتوقيت غرينتش (الساعة 9:44 بتوقيت الرياض)، وتكون ساعة ذروة خسوف القمر 21:30:44 بتوقيت غرينتش (الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت الرياض).

وينتهي خسوف القمر الساعة 22:59:39 بتوقيت غرينتش (الساعة 03:17 صباحًا بتوقيت الرياض)، وسيحجب ظل الأرض 65% تقريباً من قرص القمر.