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سوق الأسهم يكسب 29.05 نقطة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 29.05 نقطة ليقفل عند مستوى 9044.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلي للتكافل، والخزف السعودي، وعسير، والدريس، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميفك ريت، والوطنية للتعليم، والفخارية، وسامبا، وأسيج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.50% و 2.16% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, والرياض، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، والاتصالات، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 26.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3843.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 401 صفقة.
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