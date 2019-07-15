شهادة التميز لـ العنزي صانعة الأمل

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس، منصور بن سعران قدمت خيرية إبراهيم، مساء أمس، شهادة التميز للكاتبة أسماء هليل العنزي المتعافية من مرض السرطان ومؤلفة كتاب (الألم يصنع الأمل) بمنتزه الساحل بالثمامة.

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جاء ذلك في احتفال ملتقى حركية الأسري الأول بحضور عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات ووجوه المجتمع.

وبهذه المناسبة يهنئ الاتحاد العالمي أسماء العنزي ويبارك لها هذا التكريم الذي تستحقه.