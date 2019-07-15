شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضلي» يتفقد مشروع الهجين الثنائي بتحلية «أملج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أملج)

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم (الاثنين)، مشروع الهجين الثنائي احدالمشاريع التطبيقية لمعهد الابحاث وتقنيات التحلية في محطة أملج، بحضور محافظ المؤسسة المهندس علي عبدالرحمن الحازمي، واستمع الوزير ومرافقيه لمدير المشروع المهندس جراح الفوزان، الذي استعرض سير العمل بالمشروع، مؤكدا ان تقنية الهجين الثنائي أسهمت في زيادة إنتاج محطة أملج من المياه المحلاة إلى الضعف، والذي انعكس عى قلة معدل اتساخ الاغشية، مما أدى إلى التقليل من معدلات الغسيل للأغشية.

وقدم الوزير شكره للقائمين على معهد الابحاث والتقنية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد بالاستفادة من مخرجات البحوث العلمية في مجال تطوير التقنيات، وتعزيز المحتوى المحلي لصناعة التحلية، داعيا الى مواصلة الإنجازات النوعية التى من شأنها تحقيق أهداف التميز التشغيلي وزيادة الانتاج، ولفت الوزير إلى أن الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات السلامة، يساهم في رفع الكفاءة الانتاجية، ويساعد على تلبية الاحتياج من المياه المحلاة، فضلا عن اسهامة في تحقيق الأمن المائي، وتعزيز المحتوى المحلي لصناعة التحلية، بما يتماشى مع اهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير عام معهد الابحاث وتقنيات التحلية الدكتور أحمد العمودي، أن المشروع عبارة عن تطبيق لبراءة اختراع مسجلة باسم المؤسسة، بعد أن حظي بدعم وزير البيئة والمياه والزراعة ومحافظ المؤسسة، لتحويل نجاحات المعهد في محطاتة التجريبية لأرض الواقع وتنفيذها على مستوى تجاري.