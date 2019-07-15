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دبي - بواسطة محمد فارس كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن أفكار جديدة خاصة بموسم الرياض الترفيهي الذي سيتم الإعلان عن كامل تفاصيله أواخر الشهر القادم، مؤكداً أن الموسم سيكون متنوعاً جداً ولكل الأذواق.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" موجهاً حديثه للجمهور: "وش رايكم اعطيكم نبذة بسيييطة عن موسم الرياض ؟! وآخذ رايكم؟ لان رايكم أساس نجاحنا". © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة
وأضاف: "بعطيكم فكرة مطعمين، بعد ما نجحت هيئة الترفية في المركاز في جدة، اشتغلت وفريق الترفيه على فكرتين لموسم الرياض أتمنى تنال رضاكم".
وأكد أن لديه فكرتين، الأولى تحمل اسم "التكية"، والأخرى "الدراعة"، مشيراً إلى أنهما ستعجبان الجمهور كثيراً. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة
وأشار إلى أن فكرة المطعم ستكون عبارة عن أكل شعبي ويُطبخ بيد طباخات سعوديات، يتم اختيارهن عبر مسابقة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يطرح فكرتين لموسم الرياض.. ويطلب رأي الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.