تركي آل الشيخ يطرح فكرتين لموسم الرياض.. ويطلب رأي الجمهور

دبي - بواسطة محمد فارس كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن أفكار جديدة خاصة بموسم الرياض الترفيهي الذي سيتم الإعلان عن كامل تفاصيله أواخر الشهر القادم، مؤكداً أن الموسم سيكون متنوعاً جداً ولكل الأذواق.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" موجهاً حديثه للجمهور: "وش رايكم اعطيكم نبذة بسيييطة عن موسم الرياض ؟! وآخذ رايكم؟ لان رايكم أساس نجاحنا". © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأضاف: "بعطيكم فكرة مطعمين، بعد ما نجحت هيئة الترفية في المركاز في جدة، اشتغلت وفريق الترفيه على فكرتين لموسم الرياض أتمنى تنال رضاكم".

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وأكد أن لديه فكرتين، الأولى تحمل اسم "التكية"، والأخرى "الدراعة"، مشيراً إلى أنهما ستعجبان الجمهور كثيراً. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وأشار إلى أن فكرة المطعم ستكون عبارة عن أكل شعبي ويُطبخ بيد طباخات سعوديات، يتم اختيارهن عبر مسابقة.