السعودية اليوم / تونس تستضيف الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية



تونس 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعد غد الأربعاء بالعاصمة تونس، الاجتماع الثالث المشترك بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة المعنية بأمن الحدود والمطارات والموانئ والأجهزة المعنية بالجمارك في الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويُناقش الاجتماع وفق بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عددًا من الموضوعات من بينها مشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك في الدول العربية، والتعاون والتنسيق بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في مجال استخدام تقنية المعلومات والتقنيات الحديثة في مراكز الحدود والمطارات، إضافة إلى معوقات العمل بين تلك الأجهزة، وتجارب الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود.

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16:31ت م

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