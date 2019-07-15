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2019-07-15 الإهمال يحرق شقة بـ حائل متابعات الخليج 365 - حائل أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع بغرفة في شقة سكنية ضمن مبنى مكوّن من أربعة طوابق بحي الياسمين. Advertisements وأدّى الحريق للانتشار الكثيف للدخان ونجحت الفرق في إخلاء ستة أشخاص دون إصابة أحد بأذى. وأفاد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة النقيب فهد الغويري أن سبب الحريق يرجح أنه إهمال لموقد يعمل بالغاز في الغرفة التي بدأ منها الحريق داعياً الجميع لضرورة اتباع سبل السلامة في المنازل وعدم إهمال المصادر التي يتوقع أن تكون سبباً لحدوث الحريق.









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