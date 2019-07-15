شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تدعو 36 مرشحاً للمقابلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-15 الخدمة المدنية تدعو 36 مرشحاً للمقابلة متابعات الخليج 365 - واس دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسمائهم , إلى مراجعة أيٍ من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1440هـ إلى يوم الأثنين الموافق 20 / 11 / 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.









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