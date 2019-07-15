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البحرين: إجراءات حازمة لردع قطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد إن قطر باتت الخطر الأشدّ على مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى أنها تسعى لتقويض مجلس التعاون وإثارة الفتنة بين دوله.
وطالب الوزير البحريني دول مجلس التعاون بمواجهة الممارسات والأعمال العدائية لقطر مضيفاً أنه يجب اتخاذ إجراءات حازمة لردع قطر.
وأردف بالقول: على مجلس التعاون إلزام قطر بالتجاوب مع المطالب العادلة لدول المقاطعة.
وكانت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية ومحاولة تقويض أنظمة الحكم في عدد من الدول العربية.
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