“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحًا ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

دعت وزارة الخدمة المدنية، (36) مرشحا ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسمائهم, إلى مراجعة أيٍ من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1440هـ إلى يوم الإثنين الموافق 20 / 11 / 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.