أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

التقى أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثا، الشيخ لؤي بن يوسف الراشد.

ونوه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لتطوير المرفق العدلي، وحرصها على أن يكون مرفقا مستقلا قائما على تحقيق العدل، وإعادة الحقوق لأصحابها، ومنهيا للنزاعات، مشددا على أن هذه الدولة قامت على أساس قويم ومنهج ثابت مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مضيفاً أن العدل قيمة جوهرية تضمنها النظام الأساسي للحكم باعتبارها أساسا تقوم عليه الدولة وترعاه، داعيا لضرورة استمرار وتيرة العمل المتسارعة في عقد الجلسات القضائية، وسرعة الفصل في القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشيدا بالخطوات التطويرية التي تشهدها وزارة العدل، والتي كان آخرها بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، متمنيا للراشد ومنسوبي المحكمة التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه أعرب الراشد عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على استقباله، والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المحافظة.