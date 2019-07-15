السعودية | ميقاتي: خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية

شكرا لقرائتكم ميقاتي: خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، شدد على ضرورة المحافظة على لبنان، لافتاً إلى أن هناك خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص.

وأكد ميقاتي في حديث لقناة LBCI اللبنانية الاثنين أن السعودية ستمد يد العون للبنان، لافتاً: "مجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطانا زخماً بأن المملكة يهمها لبنان بجميع أطيافه".

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واستقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام في جدة الاثنين 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين هم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.