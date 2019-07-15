حج / وزير "الشؤون الإسلامية" يتفقد مساجد المشاعر المقدسة



مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق15 يوليو 2019 م واس

يقوم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعد غد الأربعاء, بجولة تفقدية على مساجد المشاعر المقدسة ومسجد حجاج البر في منى وتفقد المرافق والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن قبل وأثناء موسم الحج.

وتشمل جولة معاليه مسجد نمرة بمشعر عرفات، ثم مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجدي حجاج البر والخيف بمشعر منى، حيث سيقف معاليه خلال الجولة على ما تم إنجازه من مشاريع التوسعة والترميمات التي أجريت في مساجد المشاعر المقدسة، إلى جانب ما سيقدم لضيوف الرحمن من أعمال وبرامج تساهم في التيسير على الحجاج. ​

وتأتي جولة معاليه للوقوف على جاهزية المساجد ومرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن، والتأكد من انتهاء العمل في المشروعات التطويرية بمساجد المشاعر والمرافق التابعة لها لتقديم أرقى الخدمات للحجاج كي يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة بما يحقق رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة مجالات العمل الإسلامي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

15:34ت م

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