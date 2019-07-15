السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة المكرمة يستقبل طلاب وطالبات مشروع "سفراء حماة الوطن"



جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، استقبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح ، بمقر الإمارة اليوم ، 19 طالباً وطالبةً من إدارتي تعليم محافظتي سراة عبيدة ، وظهران الجنوب ، ضمن مشروع سفراء حماة الوطن الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

ويأتي المشروع ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود المملكة البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم ، ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء

ويستهدف مشروع سفراء حماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي في نجران ، وجازان ، وسراة عبيدة ، وصبيا ، وظهران الجنوب ، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة ومنها : حائل ، والعلا ، والحدود الشمالية ، والمدينة المنورة ، ومكة المكرمة ، من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي ، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة .

يُذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت بدءًا من يوم الأحد الـ 11 من شهر ذي القعدة الجاري إطلاق مشروع "سفراء الحزم" ، الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عددٍ من الإدارات التعليمية بمناطق المملكة ومحافظاتها .

//انتهى//

15:31ت م

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جدة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، استقبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح ، بمقر الإمارة اليوم ، 19 طالباً وطالبةً من إدارتي تعليم محافظتي سراة عبيدة ، وظهران الجنوب ، ضمن مشروع سفراء حماة الوطن الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .ويأتي المشروع ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم انطلاقًا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود المملكة البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية تقديرًا ووفاءً لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم ، ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية ويستهدف مشروع سفراء حماة الوطن أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي في نجران ، وجازان ، وسراة عبيدة ، وصبيا ، وظهران الجنوب ، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة ومنها : حائل ، والعلا ، والحدود الشمالية ، والمدينة المنورة ، ومكة المكرمة ، من مرتادي الأندية الموسمية "إجازتي" وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي ، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة .يُذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت بدءًا من يوم الأحد الـ 11 من شهر ذي القعدة الجاري إطلاق مشروع "سفراء الحزم" ، الذي يقام في مرحلته الخامسة تحت عنوان "سفراء حماة الوطن" في عددٍ من الإدارات التعليمية بمناطق المملكة ومحافظاتها .//انتهى//15:31ت م0116

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