السعودية اليوم / غرفة الأحساء تستضيف فريق "كاوتش سيرفنج الرياض"



الأحساء 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

استضافت غرفة الأحساء ممثلة في لجنة تسويق هوية الأحساء أمس، فريق منصة "كاوتش سيرفنج الرياض"، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة المهندس عماد بن مهدي الغدير، وأمين عام الغرفة المكلف الدكتور إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالهفوف .

ونوه المهندس الغدير، بدور اللجنة ورسالتها ورؤيتها الطموحة للإسهام في أن تكون هوية الأحساء راسخة وجاذبة ومستدامة، موضحًا أن اللجنة هي امتداد لتجربة المملكة منذ أكثر من 35 عامًا في التعريف بصورة المملكة على المستوى المحلي والعالمي، وعرض ما لديها من ماض عريق وتراث أصيل وحاضر مشرق، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 ألهمت مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية بتأسيس هذه اللجنة.

وأفاد أن رسالة اللجنة هي بذل كل الجهود لتقديم هوية الأحساء ومكوناتها التي تتضمن مواردها الطبيعية وتراثها الاجتماعي والاقتصادي وتوجهها نحو المستقبل، وهدفها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توحيد جميع التوجهات والجهود لإبراز الهوية والتنوع الوطني، واقتراح الدراسات وتقديم التوصيات ذات العلاقة بتأصيل هوية الأحساء بالتركيز على العناصر الأحسائية من موروث وبيئة وهوية علاوة على إبراز الميز التنافسية للأحساء، منوهًا بدور منصة "كاوتش سيرفنج" التفاعلية للتسويق والتعريف بالمدن في العالم.

بعد ذلك تحدث قائد فريق "كاوتش سيرفينج الرياض" محمد المعثم، وأعضاء فريقه، عن تجاربهم المختلفة ومزايا منصة "كاوتش سيرفنج".

الجدير بالذكر أن مفهوم ومبدأ "الكاوتش سيرفينج" هو استكشاف المناطق وإنشاء علاقات تواصل مفيدة مع أشخاص جدد وتبادل وتواصل الثقافات وتسويق هوية المدن بما يمكّن من النظر إلى الاختلافات من جانب حب الاطلاع، والإعجاب والاحترام وتقدير وحب التنوع ونشر التسامح.

// انتهى //

15:21ت م

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