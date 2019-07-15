

الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

قام المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل, ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز بزيارة تفقدية للاطلاع على سير عمل الدورات التدريبية الصيفية لمشروع التربية الخاصة، يرافقهما المدير العام للتربية الخاصة الدكتورة مها السليمان, وممثلو شركة تطوير التعليمية القابضة, والمشرف على مشروع التربية الخاصة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الأستاذ فهد الحصان.

وجرى خلال الزيارة استعراض الحقائب التدريبية لمشروع التربية الخاصة والالتقاء بالمتدربين والمتدربات البالغ عددهم 440 معلماً ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية لهذا الأسبوع الثاني من انطلاقة البرامج التدريبية الصيفية سبع برامج اثنان منها للطفولة المبكرة وخمس برامج للتربية الخاصة.

كما عقد الدكتور المقبل خلال الزيارة اجتماعاً مع وكيل وزارة التعليم للبرامج التطويرية والمدير العام للتربية الخاصة، ناقش فيه عدداً من المحاور المتعلقة بالتطوير المهني التعليمي، مؤكدين على أهمية التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية، والاستعدادات التنفيذية لمشروع تطوير التربية الخاصة.

وتطرق لدور المركز في تنفيذ البرامج التدريبية وآلية اختيار الحقائب التدريبية وتحكيمها والمراحل التي يمر بها المدربون والمدربات ليكونوا مدربين ومدربات مركزيين لتوظيفهم في تدريب زملائهم في المناطق والمحافظات وتزويدهم بالخبرات والمهارات والمراجع العلمية اللازمة في المجال العلمي والتربوي ليتم بعد ذلك نقلها لزملائهم في الميدان التعليمي من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات المهنية التعليمية للارتقاء بنواتج التعليم.

وفي نهاية الزيارة أشادت الدكتورة البيز بما يقدمه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي من برامج تدريبية نوعية متخصصة، وبالجهود المبذولة من فريق العمل في التطوير المهني التعليمي، كما قدمت شكرها للمتدربين والمتدربات لتفاعلهم مع برامج التطوير المهني الصيفي.

// انتهى //

15:21ت م

0114





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور المقبل والدكتورة البيز يتفقدان البرامج التدريبية لمشروع تطوير التربية الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.