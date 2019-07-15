السعودية اليوم / الخدمة المدنية تدعو (36) مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم



الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق15 يوليو 2019 م واس

دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحا ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسمائهم , إلى مراجعة أيٍ من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1440هـ إلى يوم الأثنين الموافق 20 / 11 / 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

// انتهى //

15:18ت م

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