السعودية اليوم / احتجاجات في العاصمة الليبية بسبب انقطاع الكهرباء



طرابلس 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

شهدت عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس احتجاجات اللية الماضية ، تعبيرًا عن غضبهم بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأغلق عدد من سكان الحيّ الإسلامي وغوط الشعال وشارع 10 الطرق، وأحرقوا إطارات السيارات في أحياء أخرى أيضاً، في حين أقدم مسلحون على تفريقهم بإطلاق رصاص في الهواء.

ووصل عدد ساعات غياب الكهرباء عن أحياء طرابلس إلى 20 ساعة في اليوم بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تجاوزت 44 درجة، ومن المحتمل أن تشهد العاصمة وغرب البلاد موجة جديدة من الحر خلال الأيام المقبلة بحسب مركز الأرصاد الجوية.

وبررت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار بتعرض عدة محطات توليد للتدمير في جنوب طرابلس جراء المواجهات المسلحة، كما استنكرت رفض مسلحي بعض الأحياء الخضوع لبرنامج طرح الأحمال (التقنين)، مما اضطرها لقطع الكهرباء عن أحياء أخرى لساعات أطول.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان عاجل لها، تزامناً مع الاحتجاجات الأهلية، أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر أوامره للتعامل بحزم مع كل من يعتدي على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أومحطات الوقود”.

وأشار البيان إلى احتمال وقوف جهات معادية للحكومة وراء عمليات التخريب بمواقع شركة الكهرباء، مضيفاً أن “الوزير أصدر تعليماته لكل مديريات الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة الشرطة الكهربائية، للتعامل وفق قواعد الاشتباك، والرد بإطلاق النار على مثل هذه الاعتداءات”.

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15:10ت م

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