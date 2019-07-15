السعودية اليوم / ختام فعاليات "صيف صامطة الترفيهي"



صامطة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليه 2019 م واس

اختتمت الليلة الماضية ، فعاليات وبرامج "صيف صامطة الترفيهي" , التي نفذتها بلدية المحافظة تحت شعار "صامطة تبتهج", وذلك بساحة شهداء الوطن بجوار مبنى البلدية.

وأوضح نائب رئيس البلدية المهندس موسى قحل أن المهرجان شهد طيلة أيام الأسبوع الماضي تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والفقرات الترفيهية والتوعوية والعروض المرئية والمسابقات الثقافية الموجهة للطفل والأسرة, إضافة لتكريم أبناء الشهداء بالمحافظة, إلى جانب توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين بالمسابقات اليومية في المهرجان.

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15:10ت م

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