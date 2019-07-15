السعودية اليوم / مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مكتب المياه بمحافظة الريث



الريث 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم, فرع الإدارة بمحافظة الريث، واطلع على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة الريث والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف المهندس جبر خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها الفرع لأهالي الريث إضافة لستة مراكز و54 قرية تابعة للمحافظة , مستمعاً لشرح عن الأعمال والمهام التي يقوم بها ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بالريث والمراكز والقرى التابعة لها.

وبحث المهندس جبر مع مدير ومنسوبي فرع الريث الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.

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15:09ت م

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