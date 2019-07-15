

مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة، واطلع على الاستعدادات والخدمات والامكانات البشرية والآلية التي وفرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ .

وشملت الجولة مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عددٍ من المسؤولين، الوقوف على مراكز الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة البالغ عددها ٢٨ مركزاً والتأكد من جاهزيتها، موجهاً بضرورة معالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال موسم الحج العام الماضي، والتنسيق في رفع مخلفات مخيمات حجاج الداخل والاهتمام بدورات المياه والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، ومعالجة مخلفات الذبائح والاصحاح البيئي قبل بدء الموسم والعمل على تسهيل الحركة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الحلاقين وغيرها من المرافق المهمة، كما وجه بصيانة ضواغط النظافة.

وفي نهاية الجولة أثنى المهندس القويحص على التجهيزات المبكرة للإدارات في المشاعر وعلى العديد من المشروعات الجديدة القائمة والتي تصب في خدمة الحجاج وتمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما وجه المسؤولين بالأمانة خلال الجولة على ضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأعلى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج ناجح بإذن الله.

// انتهى //

15:04ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / "القويحص" يتفقد المراكز البلدية بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.